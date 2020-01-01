جارسيا يطلب من إدارة الشباب ضم حارس مرمى النصر

المدرب يرغم في دعم هذا المركز

طلب الإسباني لويس جارسيا المدير الفني لفريق الشباب السعودي من إدارة ناديه ضم وليد عبد الله حارس مرمى النصر لحاجته دعم هذا المركز استعدادًا للمراحل القادمة من الدوري السعودي ونصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال .

الفريق السعودي نجح في التأهل لنصف نهائي البطولة العربية بعد انتصاره على الشرطة العراقي 1-0 إيابًا عقب فوزه 6-0 ذهابًا في الرياض، ويستعد لمواجهة الهلال في قمة الجولة الختامية لمرحلة الذهاب من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن جارسيا طلب من الشباب ضم وليد عبد الله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لحاجته له هذا الموسم.

وينتهي عقد وليد عبد الله مع النصر بنهاية الموسم الجاري، وقد دخل الفترة الحرة في عقده بالفعل مما يُتيح له التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا ودون العودة لإدارة العالمي، لكنه لم ينضم له سوى مع بداية الموسم القادم.

وقدمت إدارة حامل لقب الدوري السعودي عرضًا لتجديد عقد الحارس صاحب الـ33 عامًا لكنه رفضه، ويُتوقع أن يُقدم النادي عرضًا جديدًا خلال الأيام القليلة القادمة.