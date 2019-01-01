أدريان تريبيل يزور الشباب، هل ينضم له في ميركاتو يناير؟

اللاعب الذي ارتبط بعدد من الأندية العربية أبرزها الأهلي المصري

أفادت الصحف الهولندية أن أدريان تريبيل لاعب أندرلخت البلجيكي زار هذا الأسبوع نادي الشباب السعودي، بهدف التعرف عليه وعلى الحياة في السعودية عن قُرب قبل اتخاذ قراره بالانضمام له خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وحاول الشباب بقوة ضم اللاعب الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، ورغم موافقة ناديه البلجيكي الراغب في التخلص منه لارتفاع راتبه مقارنة بما يُقدمه من أداء على أرض الملعب، إلا أن رفض تريبيل أوقف الصفقة.

محمد البريك لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا

الصحف المتابعة لأندرلخت أوضحت أن النادي مازال عند موقفه الرافض لاستمرار اللاعب في صفوفه، خاصة أنه لا يحظى أيضًا بإعجاب المدير الفني فينسينت كومباني الذي تعاقد معه الفريق الصيف الماضي لقيادته في الموسم الجاري.

الصحف أضافت أن تريبيل زار نادي الشباب ومقر سكنه المحتمل، وفي حال منح موافقته على الانتقال سيتقدم الفريق السعودي بعرض رسمي لأندرلخت لضمه خلال ميركاتو يناير 2020.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ28 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع نانت موسم 2010-2011، وقد ارتدى قميص أندرلخت في يناير 2017 مقابل 5 ملايين يورو لكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب، وقد رشحه رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري للانضمام لصفوف الفريق في سبتمبر الماضي لكن الأمر لم يتخط تلك المرحلة، فيما ارتبط كذلك بالأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي.