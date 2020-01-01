الكشف عن الراتب "الضخم جدًا" لبانيجا مع الشباب

بانيجا وقع لمدة 3 سنوات مع الشباب

نجحت إدارة نادي الشباب السعودي في إبرام صفقة من العيار الثقيل بالتوقيع مع إيفر بانيجا نجم إشبيلية في صفقة انتقال حر، إذ وقع اللاعب على عقد يمتد لـ3 سنوات ويبدأ مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 عقب نهاية عقده مع النادي الإسباني.

صحيفة الاقتصادية السعودية كشفت عن الراتب الضخم جدًا لبانيجا مع الشباب، والبالغ 10 ملايين دولار سنويًا، مما يجعله أحد أعلى اللاعبين أجرًا في منطقة الخليج العربي.

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النجم الأرجنتيني كان قد ودع ناديه في رسالة عاطفية نشرها على حسابه الرسمي في إنستجرام بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيس إشبيلية، وقد أكد فيها سعادته الكبيرة باللعب ضمن صفوف الفريق واستعدادًا لخوض مغامرة أخرى في قارة جديدة ومع كرة قدم جديدة.

من جانب آخر، تنوي إدارة الليوث مخاطبة نظيرتها في النصر لتجديد إعارة حارس المرمى عبد الله العويشير لموسم آخر بالمزايا الحالية نفسها، فيما تخلى النادي عن الثنائي محمد البقعاوي وحسن القيد بالإعارة للفيحاء وأبها.

ويُواصل الشباب استعداداته لمواجهة الفتح يوم السبت القادم لحساب الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها الجزائري جمال بلعمري تفاقم إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، وتدرس الإدارة حاليًا سفره إلى فرنسا والحديث مع الطبيب الذي أجرى له الجراحة في الموسم الماضي.