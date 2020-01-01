رسميًا | الإسماعيلي يدعم صفوفه بالتونسي فخر الدين بن يوسف

صفقة شتوية قوية للدراويش

أعلن الإسماعيلي رسميًا تعاقده مع التونسي فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن الرئيس إبراهيم عثمان أتم إجراءات التعاقد مع المهاجم الذي سبق له اللعب لأندية الصفاقسي والترجي من تونس ومتز من فرنسا والاتفاق السعودي.

الاتحاد يُسجل أنيس البدري وينتظر بطاقة برونو أوفيني

وأضاف أن بن يوسف حضر صباح اليوم لمقر النادي ووقع عقود انضمامه بعد خضوعه للكشف الطبي المعتاد وسط حضور محمد الكلية أمين الصندوق وتامر موسى عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

وأبرز الموقع الرسمي ترحيب المدير الفني الفرنسي للدراويش "ديديه جوميز" باللاعب صاحب الـ28 عامًا خاصة في ظل القدرات التهديفية والخبرات الكبيرة التي يمتلكها، وقد تقرر أن يتواجد بن يوسف في التدريبات خلال الساعات القليلة القادمة استعدادًا لخوض غمار مباريات البطولة العربية والدوري المصري.

ولم يكشف النادي المصري عن التفاصيل الخاصة بالصفقة، لكن بعض التقارير التونسية تحدثت عن توقيع بن يوسف لعقد يمتد لعامين قادمين.

يُشار لأن بن يوسف فسخ عقده رسميًا مع الاتفاق السعودي بداية يناير الجاري، وقد ظل خارج قائمة الفريق المحلية منذ انطلاق الموسم لعدم اقتناع المدرب السعودي خالد العطوي به من الناحية الفنية.