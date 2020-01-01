أخبار الانتقالات: كايو لوكاس مطلوب مُجددًا في الدوري الإماراتي والكعبي قريب من الاتحاد

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية العربية اليوم السبت 12 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل الفرق في ميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

بدأت الأندية العربية من المحيط للخليج في إعداد العدة لاستكمال الموسم حتى بدء سوق الانتقالات الشتوية 2020، وذلك بالبحث عن لاعبين مميزين يشغلون المراكز التي يحتاجها كل فريق سواءً في الدوري المصري أو السعودي أو الإماراتي أو القطري أو المغربي والتونسي وغيرهم.

تحرك الدحيل سريعًا نحو يوفنتوس من جديد، وبعد ضم المهدي بنعطية لتدعيم دفاعه جلب هذه المرة ماريو ماندجوكيتش كلمة السر في منظومة أليجري قبل رحيله مطلع الموسم، وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بدأ الأهلي الميركاتو بقوة وضم ماركو مارين لاعب تشيلسي السابق.

سيحتاج الزمالك المصري إلى سد ثغرة الظهير الأيمن في سوق انتقالات يناير 2020، وذلك بعد رحيل حمدي النقاز عن الفريق، كذلك هناك العديد من الأندية العربية التي ستبحث عن ضالاتها خلال فترة الانتقالات.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية 2020 التي تم تداولها اليوم السبت 11 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم السبت 11 يناير 2020:

كايو لوكاس يعود للدوري الإماراتي عبر أحد أندية أبو ظبي

قالت تقارير صحفية إماراتية أن اللاعب البرازيلي كايو لوكاس لاعب نادي العين الإماراتي السابق وبنفيكا البرتغالي الحالي قد يعود إلى منافسات دوري الخليج العربي من جديد خلال الميركاتو الشتوي.

صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بحسب مصادرها قالت أن اللاعب قريب من العودة مُجددًا إلى أحد أندية الدوري الإماراتي التي بدأت في مفاوضاتها مع اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن أحد أندية العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" يستهدف ضم اللاعب خلال شهر يناير الحالي، من أجل دعم الخط الأمامي.

الاتحاد السكندري يتعاقد مع التونسي أنيس سلتو

أعلن نادي الاتحاد السكندري، مساء أمس الجمعة، التعاقد مع المهاجم الليبي الدولي أنيس سلتو لاعب النجم الساحلي التونسي السابق.

وتوصل الفريق السكندري لاتفاق مع الدولي الليبي، يقضى بتواجده مع الفريق لمدة موسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أيوب الكعبي على أعتاب اتحاد جدة

أكدت بعض التقارير الصحفية أن نادي الاتحاد اقترب من التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي (26) عامًا، قادما من نادي سينا الصيني، وأن المفاوضات في مراحلها النهائية.

وأضافت التقارير إنه من المتوقع إعلان نادي الاتحاد تفاصيل الصفقة خلال الساعات القادمة، حيث استقرت بوصلة الاتحاديين على المهاجم أيوب الكعبي بتوصية من المدرب الهولندي تين كات، الذي يرى أنه اللاعب المناسب للفريق الاتحادي في خانة الهجوم في المرحلة القادمة.

الوكرة يفسخ عقد برونو أوفيني

قام نادي الوكرة امس بفسخ عقد المدافع البرازيلي برونو اوفيني وذلك بناء على طلب اللاعب الذي جلس مع إدارة النادي وطلب إنهاء التعاقد بالتراضي حيث حصل فريق النواخذة على قيمة الشرط الجزائي.

الشباب السعودي يتعاقد مع لاعب الوحدة

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان التعاقد مع اللاعب عبدالزوري لاعب نادي الوحدة بشكل رسمي وذلك لمدة موسمين.

ومن المنتظر أن يُمثل الزوري نادي الشباب بداية من الموسم المُقبل عقب نهاية عقده مع نادي الوحدة الذي يتبقى فيه 6 أشهر.

إدارة العين تضع مزيان على قائمة المغادرين

قالت صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية أن إدارة نادي العين وضعت الجزائري عبدالرحمن مزيان على قائمة اللاعبين الأجانب المغادرين خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وتأثر مزيان بالإصابة التي غاب على إثرها لأكثر من نصف الدور الأول من دوري الخليج العربي، حيث اكتفى بخوض 5 جولاتٍ على صعيد المسابقة.

الجزيرة يدخل على خط المفاوضات مع بانيجا

قال موقع "إل ديسمارك" الإخباري الإسباني بتقدّم مفاوضات طرف نادي الجزيرة الإماراتي (فخر أبوظبي) لإيفير بانيجا، نجم خط وسط إشبيلية، وسينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني بإشبيلية في يونيو من 2020.

الوحدة يضم خميس إسماعيل في صفقة انتقال حر

أعلن الوحدة الإماراتي رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط خميس إسماعيل في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده يوم أمس مع الوصل، وقد أبدى اللاعب سعادته بتلك الخطوة واصفًا إياها بالتحدي الكبير. طالع التفاصيل

الجزيرة يستهدف التعاقد مع فريدي جوارين

أفادت صحيفة تورسدور البرازيلية أن الجزيرة الإماراتي دخل في مفاوضات جادة مع فريدي جوارين لاعب وسط فاسكو دي جاما الذي سبق له ارتداء قميص إنتر الإيطالي خلال الفترة بين عامي 2012 و2016. طالع التفاصيل

الترجي يجدد عقد كوليبالي

أعلن نادي الترجي التونسي اليوم الأربعاء، رسميًا تجديد عقد الإيفواري فوسيني كوليبالي؛ لاعب وسط الفريق، لمدة ثلاثة مواسم، لينتهي عقده في صيف عام 2023.

الإيفواري كان محط أنظار عدة أندية عربية خلال فترات الانتقال الأخيرة، في ظل تألقه اللافت للنظر مع فريق الدم والذهب. (طالع التفاصيل)

مهاجم يوفنتوس في الدحيل

أعلن نادي الدحيل القطري رسميًا اليوم الأربعاء، تعاقده مع الكوري الشمالي هان كوانج سونج؛ مهاجم يوفنتوس الإيطالي، دون الكشف عن مدة التعاقد إلا أنها صفقة بيع نهائي.

المهاجم صاحب الـ21 عامًا قام بزيارة النادي القطري قبل أيام، وأجرى الفحوصات الطبية بنجاح إلا أنه كان في انتظار اتفاق الناديين على تفاصيل التعاقد، والتي تمت اليوم. (طالع التفاصيل)

الوحدة يتعاقد مع إلتون جوزيه

أعلن نادي الوحدة التعاقد مع اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه، ليدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد موافقة المدير الفني دانيال كارينيو.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة، حيث بث مقطع فيديو للاعب يؤكد أنه سوف يقاتل من أجل نجاح تجربته الجديدة مع النادي. طالع التفاصيل

الفجيرة الإماراتي يفسخ عقد جيبور

قررت إدارة نادي الفجيرة فسخ عقدي الايفواري كواسي مارسيال والليبيري وليام جيبور لعدم ظُهورهما بالشكل المنتظر من قبل إدارة وجماهير الذئاب خلال الفترة الماضية من عُمر دوري الخليج العربي ومسابقتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

دخلت إدارة نادي الشباب السعودي في مفاوضات شفهية مع إدارة نادي الاتفاق لضم الحارس الجزائري رايس مبولحي؛ وهو ما قوبل بالرفض من إدارة الاتفاق حيث يعتبر الحارس الجزائري من العناصر الأساسية بالفريق، وسبق أن مددت ادارة الاتفاق عقد الحارس الدولي إلى 2022 وقدمت اعتذارها للإدارة الشبابية.

خميس إسماعيل يرحل عن الوصل ويقترب من الوحدة

قالت تقارير صحفية إماراتية أن لاعب الوسط خميس إسماعيل، سيفسخ عقده مع نادي الوصل بالتراضي، حيث بات النجم الدولي قريباً من الانتقال بشكل رسمي إلى الوحدة في صفقة انتقال حر خلال الأيام المُقبلة.

مهند علي يدخل ضمن خيارات الهلال السعودي

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال بالتنسيق مع الجهاز الفني وضعت عدة أسماء لبحث الاستفادة منها للتعاقد مع إحداها في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت التقارير بأن الدولي مهند علي مهاجم منتخب العراق يتقدم هذه الأسماء بالإضافة إلى أسماء أخرى.

مصطفى زغبة يقترب من ضمك بعد فسخ تعاقده مع الوحدة

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة، من حماية عرين فريق ضمك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفسخ مصطفى زغبة صاحب الـ 29 عامًا، عقده مع فريق الوحدة أمس الأثنين، بعد دخوله الفترة الحرة، بعد مسيرة دامت مع "فرسان مكة" استمرت لـ 6 أشهر فقط.