أخبار برشلونة: باريس يرفض دخول جريزمان في صفقة نيمار وتخوف من رحيل ميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 16 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 16 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 16 يوليو 2020:

لابورتا متخوف من رحيل ميسي

اعترف رئيس برشلونة السابق خوان لابورتا بأنه "خائف" من أن ليونيل ميسي قد لا يمدد عقده مع النادي بسبب وضعه الحالي.

عقد ميسي في كامب نو ممتد حتى عام 2021 وعلاقته مع رئيس برشلونة الحالي جوزيب ماريا بارتوميو بعيدة عن الكمال مما يجعل التمديد معقدًا.

في حين شدد بارتوميو مؤخرًا على ثقته بأن الأرجنتيني سيعاود التوقيع، فإن لابورتا ليس متخوفًا.

ألابا يثير الجدل

ديفيد ألابا ظهير بايرن ميونخ ، ينتهي عقده مع النادي الألماني في يونيو 2021 مع تعثر محادثات التوقيع على عقد جديد.

برشلونة يعتبر من أكثر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، ووفقاً لـ"سكاي سبورتس"، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يريد ضم الدولي النمساوي هذا الصيف

مانشستر سيتي يريد لاوتارو

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، وسط منافسة قوية مع برشلونة .

النادي الإنجليزي يعتبر الأرجنتيني هو البديل الأنسب لمواطنه سيرخيو أجويرو، مع استعداده لتلبية المطالب المادية لإنتر من أجل التعاقد معه.

كاليدو كوليبالي كذلك يظهر كأحد أهم العناصر التي يطمح سيتي في ضمها من نابولي، ولكن مهمة التعاقد معه هو الآخر لن تكون سهلة

فيدال هو البديل المناسب لجورجينيو في تشيلسي

أشار كريستيان مارتن إلى أن أرتورو فيدال قد يكون البديل المناسب لجورجينيو في تشيلسي.

وبحسب التقارير فإن فيدال قريب من الرحيل عن برشلونة في سوق الانتقالات، لكن لم يتحدث أي مصدر عن تحرك من البلوز بشأنه.

باريس سان جيرمان يرفض عرض من برشلونة بخصوص نيمار

بحسب أوك دياريو فإن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان ضم نيمار مقابل 3 لاعبين هم أنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، لكن العاصمي الفرنسي أشار إلى أنه لا يريد إلا ديمبيلي فقط.

يأتي ذلك في إطار سعي الكتلان لإعادة البرازيلي للكامب نو بعد 3 سنوات من المغادرة مقابل صفقة هي الأغلى في التاريخ.