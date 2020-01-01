آرسنال يرد على برشلونة بعرض رسمي لأوباميانج

هل يوافق المهاجم الجابوني على عرض النادي الإنجليزي؟

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول في مفاوضات رسمية مع مهاجمه بيير أوباميانج، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد هذا الصيف.

أوباميانج عقده الحالي مع آرسنال ينتهي في صيف 2021، دون التوصل لاتفاق حتى الآن على التجديد، وسط ترقب كبير من برشلونة.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت قيام إدارة المدفعجية، بوضع خطة من أجل الإبقاء على قائد الفريق، ورفع راتبه الأسبوعي إلى 250 ألف جنيه استرليني.

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المؤشرات الحالية تؤكد ترحيب أوباميانج بهذه الخطوة، نظراً للعلاقة الجيدة التي تربطه بالمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، ورغبته في العمل معه لفترة أطول.

ومن المتوقع أن يدخل أرتيتا في عدة محادثات مكثفة الأيام القليلة القادمة مع صاحب الـ31 سنة ، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بقبول أو رفض العرض.

وكانت بعض التقارير الإسبانية، قد أشارت مؤخراً، إلى انتظار أوباميانج لأي عرض قادم من برشلونة، قبل حسم مصيره مع آرسنال.

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يذكر أن مهاجم المدفعجية نجح في هز الشباك 25 مرة في 42 مباراة هذا الموسم، وساهم في تأهل الفريق لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما سجل ثنائية في شباك مانشستر سيتي في قبل النهائي.