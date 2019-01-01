سوشتر: أتلتيكو مدريد لا يناسب موراتا

تعرف على رأي مدرب ريال مدريد السابق في انضمام موراتا لأتلتيكو ومستوى راموس ومارسيلو

أكد بيرند شوستر، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، أنّ ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي، أخطأ بالموافقة على الانضمام لأتلتيكو، كما أشاد بمستوى سيرجيو راموس وتحسن مارسيلو أمام جيرونا.

ريال مدريد انتصر 4-2 على جيرونا في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقال شوستر في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "شاهدنا مباراة ممتعة جدًا بين ريال مدريد المتكامل وجيرونا الشجاع".

وتابع: "حينما يكون سيرجيو راموس في أتم حالته البدنية يقدم كل شيء دفاعيًا وهجوميًا، كما أنّ مارسيلو تحسن كثيرًا لكنّه لم يصل إلى قمة مستواه".

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الدوري الإسباني :8⃣

دوري أبطال أوروبا :4⃣

كأس ملك إسبانيا :3⃣

السوبر الإسباني :6⃣

السوبر الأوروبي :2⃣

العالم للأندية :2⃣

كأس العالم : 1⃣

كأس الأمم الأوروبية : 2⃣

كأس قطر : 1⃣

كأس أمير قطر :1⃣

السوبر القطري : 1⃣ pic.twitter.com/3v9HPuAvGy — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

المدرب الألماني أشار إلى أنّ ريال مدريد لا يزال بحاجة إلى مهاجم قادر على تسجيل 45-50 هدفًا في الموسم لتعويض كريستيانو رونالدو.

واختتم: "موراتا لم يتحلى بالصبر ورحل مبكرًا عن ريال مدريد وأرى أنّ خطوة أتلتيكو لا تناسبه إطلاقًا".

ويقترب موراتا من الانضمام للروخي بلانكوس بعد تعاقد تشيلسي مع جونزالو هيجواين.