سوسو: ميلان لم يكن فريقاً مع جيامباولو

ميلان وموسم سلبي حتى الآن

تحدث الإسباني سوسو، لاعب ميلان، عن مدرب الفريق الحالي ستيفانو بيولي والسابق ماركو جيامباولو، والفارق بين الثنائي.

ميلان أقال جيامباولو في بداية الموسم الحالي وعين بيولي في ظل البداية السلبية للموسم، والتي لاتزال مستمرة في الأسابيع الماضية.

وقال سوسو مع "سكاي": "ما يغضبني أن في فترة جيامباولو ميلان لم يكن فريقياً، الآن، بيولي يذكرني بجاتوزو بعض الشيء".

وأتبع: "يتحدث معنا باستمرار ويسأل اللاعبين ماذا يفضلون، وفي الكرة الحديثة الجانب النفسي أصبح مهماً جداً".

وعن جاتوزو: "يخبرك ما يريد في وجهك، جيداً أم سيئاً كان الأمر، تابعته كلاعب، كان جيلاً خرافياً ومليئاً بالأبطال، حظيت بعلاقة مميزة معه ومستمرة حتى الآن".

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ميلان يحتل الآن الترتيب الثاني عشر في جدول ترتيب السيري آ بعد تعادله مع نابولي 1-1 في اللقاء الأخير لحساب الجولة 13.

ويحل الروسونيري ضيفاً على بارما على "إينيو تارديني" لحسابة الجولة الرابعة عشر من المسابقة الأسبوع المقبل.