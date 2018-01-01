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كأس السوبر الإيطالي

سوسو: اعتذر عن طردي ولكن القرار غير صحيح

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بطاقة ستكلفه الغياب عن مباراة مهمة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

قدم سوسو، نجم ميلان، اعتذاره للنادي وجماهيره بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة الفريق أمام سبال بالدوري الإيطالي.

وخرج سوسو بالبطاقة الحمراء مساء السبت، وهو ما سيعني غيابه عن مباراة كأس السوبر أمام يوفنتوس في 16 يناير المقبل.

وقال سوسو عبر "إنستجرام": "لا يعجبني الأمر بسبب ما سببه للنادي، والزملاء، والمشجعين ومدربي، ولي شخصياً".

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وأضاف: "طرد كان يمكن تجنبه وبرأيي الشخصي غير عادل، ولكن سيفقدني فرصة المساعدة في كأس السوبر 2019".

وختم: "2019 سعيدة للجميع، ولكنها تبدأ بغضب كبير".

وكان ميلان قد كسر صيامه عن الانتصارات في اللقاءات الأربعة الأخيرة وانتصر على سبال بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة التاسعة عشر.

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