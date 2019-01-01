سوزو يقترب من مغادرة ميلان ووجهته الجديدة بفرنسا

النجم الإسباني سوزو يقترب من مغادرة فريقه ميلان الإيطالي ويتجه لمارسيليا أو ليون الفرنسي في الأيام المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب الإسباني سوزو نجم فريق ميلان قد أصبح قريب للغاية من مغادرة النادي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب يوجد أكثر من نادي مهتم بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت الصحيفة أن فريق مارسيليا الفرنسي يأتي على رأس تلك الأندية التي تسعى لضمه هذا الصيف، ومعه أيضًا فريق ليون منافسه في الدوري.

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ويطلب ميلان حوالي ٣٠ مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يقدر قيمة اللاعب بذلك الرقم.

ويسعى اللاعب للحصول على راتب قيمته ستة ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو أمر مستبعد الموافقة عليه من قبل كلا الناديين مما قد يعقد رحيله.

جدير بالذكر أن إتمام الصفقة سيكون هام بالنسبة لميلان من أجل تسوية بعض الأمور المالية الخاصة باللعب المادي النظيف بعد صفقات هذا الموسم التي جاء بها والتي يسعى لإتمامها في الفترة المقبلة.