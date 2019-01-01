سوزا: حظوظ الريان في التأهل قائمة وراضٍ عما نقدمه

كتيبة البرازيلي هُزمت على أرضها أمام الوحدة في الذهاب، فهل تنجح في الثأر غدًا؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب البرازيلي سوزا؛ المدير الفني للريان القطري، عن رضاه عما قدمه فريقه خلال مباريات دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه رغم الضغوطات إلا أنه ذاهب إلى الإمارات للفوز فقط.

الريان يواجه الوحدة الإماراتي، غدًا الإثنين، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

لقاء الذهاب بين الفريقين بقطر، نجح به الفريق الإماراتي في العودة إلى بلده بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

جماهير الوحدة الإماراتي تُدشن وسم خاص لدعم الفريق قبل مواجهة الريان

وقال سوزا، خلال المؤتمر الصحفي للقاء الغد: "بالتأكيد المباراة صعبة أمام فريق قوي، لكننا أتينا للفوز فقط، وإن كنا نعاني من بعض الضغوطات، لكن الفريق يركز على حصد الثلاث نقاط فقط، وتدرب بكل قوة من أجل تحقيق هدفه".

وأضاف: "أشعر بالرضا عما قدمناه خلال المباريات الماضية، ونطمح للفوز بهذه المباراة، حظوظنا في التأهل قائمة، حيث أن تسع نقاط تكفينا لعبور للدور المقبل، فالجميع في مجموعتنا فرصه موجودة ليتأهل".

يذكر أن كتيبة البرازيلي تتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، جمعتها من فوز وحيد وهزيمتين، بينما يقتسم الوحدة الصدارة مع اتحاد جدة السعودي بست نقاط.