سوزا: الريان قادر على العودة ونجهز فريقًا للمستقبل

الريان تلقت شباكه خمسة أهداف في أول مبارياته بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يثق سوزا؛ المدير الفني للريان القطري، بقدرة لاعبيه على تخطي لوكوموتيف الأوزبكي، وتخطي التعثر في بداية المشوار بدوري أبطال آسيا.

الريان افتتح مشواره بدور المجموعات بتلقي الهزيمة بخماسية مقابل هدف وحيد، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق الأوزبكي غدًا الإثنين، على استاد جاسم بن حمد، بالجولة الثانية.

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وقال سوزا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا فرصة للعودة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام لوكوموتيف، هم فريق جيد للغاية ويلعب بطريقة الضغط العالمي وسريع، لكننا نستهدف اقتناص أولى ثلاث نقاط لنا في مشوارنا".

وأضاف: "خطتنا هي أن نجهز فريقًا للمستقبل، هذه ليست مباراتي الأولى مع الريان، أنا هنا منذ تسع سنوات، ودربت عدة فرق على مستوى الفئات وتوليت المسؤولية الفنية للفريق الأول لفترة مؤقتة، والجميع الآن على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الانتصارات".

الريان يتذيل جدول المجموعة الثانية دون نقاط، خلف الوحدة الإماراتي صاحب المركز الثالث بصفر من النقاط كذلك، ولوكوموتيف صاحب الثلاث نقاط، واتحاد جدة المتصدر بفارق الأهداف بثلاث نقاط.