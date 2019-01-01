سوزا: المنافسة صعبة، لكن المركز الثالث هو هدف الريان

المدرب يُطالب بالحذر أمام السيلية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد سوزا المدير الفني للريان صعوبة المنافسة لدخول المربع الذهبي لدوري نجوم قطر، لكن مشددًا رغم ذلك أن فريقه يستهدف إنهاء الموسم في المركز الثالث.

ويخوض الريان صاحب المركز الرابع حاليًا بـ33 نقطة مواجهة حاسمة مع السيلية صاحب المركز الثالث بـ34 نقطة، وتُقام المباراة غدًا الخميس ضمن الجولة الـ21 وقبل الأخيرة من الموسم.

المدرب البرازيلي تحدث قبل المباراة مطالبًا لاعبيه بالحذر وتجنب الأخطاء ومحذرًا من الهجمات المرتدة الصعبة للسيلية الذي وصفه بالفريق الجيد.

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مضيفًا حسب الحساب الرسمي للنادي على تويتر "المنافسة صعبة في المربع، فنحن لدينا مواجهة مباشرة مع السيلية والأهلي يلعب أمام السد. لا نفكر سوى بالفوز بهذه المباراة وحسم المركز الثالث في الجولة الحالية. الهدف الأول أن نتواجد بين الأربعة الأوائل، ولكن الهدف الأهم هو تحقيق المركز الثالث".

أتم قائلًا "التفاصيل الصغيرة تلعب دورًا في مباريات كثيرة، في مبارة الغرافة الماضية مثلًا جاء الهدف نتيجة عدم ضغط المهاجمين على حارس مرمى الغرافة، كان من المفترض أن يضغطوا عليه، مثل تلك التفاصيل تصنع الفارق في النهاية".

يُذكر أن دوري نجوم قطر سيُختتم يوم 13 إبريل القادم، حيث ستبدأ مباريات الجولة الـ22 والأخيرة يوم 12 من الشهر الجاري.