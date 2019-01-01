سوريا والصين - نسور قاسيون يعولون على فجر إبراهيم لعدم إنصاف التاريخ لهم

صدارة المجموعة تحتلها كتيبة فجر، وفرصة الانفراد سانحة أمام الصين

يستعد المنتخب السوري بقيادة مدربه فجر إبراهيم، لخوض مباراة الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، أمام منتخب الصين، غدًا الخميس.

بعثة نسور قاسيون غادرت سوريا أول أمس الأحد، متجهة إلى الإمارات، حيث تقام المباراة على ملعب مكتوم آل راشد آل مكتوم.

كتيبة فجر إبراهيم تتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين عن الصين، صاحبة الوصافة، أما المركز الثالث فتحتله الفلبين بأربع نقاط، ثم جزر المالديف ثلاث نقاط، وأخيرًا غوام دون أي نقاط.

سوريا استهلت مشوارها بالتصفيات بالفوز أمام الفلبين 5-2، ثم انتصر على المالديف 2-1، وأخيرًا هزمت غوام 4-0.

أما الصين فبدأت بالفوز أمام المالديف 5-0 ثم أمام غوام 7-0، بينما تعادلت أمام الفلبين 0-0.

فجر إبراهيم أزمة الإصابات قبل هذه المباراة، حيث تأكد بشكل رسمي غياب الثنائي خالد المبيض وأحمد الأشقر، بينما لم يتحدد بعد موقف عمر خربين، حيث أنه اكتفى أمس الإثنين بخوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم، اكتمالًا لبرنامجه التأهيلي من الإصابة، التي لحقت به مع فريقه الهلال السعودي.

طاقم تحكيم إماراتي لمواجهة سوريا والصين

تاريخ المواجهات

الفريقان تقابلا من قبل في 11 مباراة، فازت الصين في ست منها، مقابل ثلاث لنسور قاسيون، بينما حضر التعادل في مباراتين.

السوريون هزوا شباك خصمهم المنتظر بـ13 هدفًا، بينما استقبلوا منه 25 هدفًا.

أما على مستوى المدربين ففجر إبراهيم يجيد إسقاط الصين، حيث انتصر في المباراتين اللاتين خاضهما أمامها بنتيجة 1-0 و2-0، بينما الإيطالي مارتشيلو ليبي؛ مدرب الصين، لم يخض أي مباراة أمام سوريا.