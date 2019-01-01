فجر إبراهيم محذرًا سوريا من مواجهة الفلبين: أهم من لقاء الصين

فجر إبراهيم يعطي أهمية كبيرة لمباراة الغد

حذر فجر إبراهيم المدير الفني لمنتخب سوريا من الاستهانة بمواجهة الفلبين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، موضحًا أنها ذات أهمية أكبر من مباراة الصين الأخيرة في التصفيات والتي فاز بها المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف واحد.

انتصار السوريين عزز صدارتهم للمجموعة الأولى في التصفيات برصيد 12 نقطة وبنسبة 100% بعد انتصاره في مبارياته الأربعة، فيما يُطارده منتخبا الصين والفلبين بـ7 نقاط لكل منهما.

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وأوضح فجر إبراهيم أن مباراة الغد أمام الفلبين أهم من اللقاء السابق ضد الصين لأنها ستحسم تمامًا مشاركة المنتخب السوري في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الصين عام 2023 وستقربهم كثيرًا من التأهل للمرحلة القادمة من تصفيات مونديال قطر 2022.

وقال المدرب السوري خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "تركيزنا على لقاء الغد أمام الفلبين أكبر من مباراة الصين الماضية، ذلك بهدف الحفاظ على الصورة الجيدة التي أظهرها المنتخب خلال مواجهة الصين، بجانب تعزيز ثقافة الفوز بغض النظر عن المنافس لدى اللاعبين".

أضاف "تحدثت مع اللاعبين وأكدت لهم ضرورة التعامل بالجدية الكاملة مع المباراة، والتي ستكون مختلفة تمامًا في ظروفها عن لقاء الذهاب، لدينا هدف واحد وهو الحصول على النقاط الكاملة".

وأتم مؤكدًا أنه درس المنتخب الفلبيني جيدًا وحلل مبارياته السابقة، مشددًا أن هدفه لا شيء سوى الفوز وتعزيز صدارته للمجموعة.