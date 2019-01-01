سوريانو: واجبي منح الجماهير الفرح

صاحب هدف الفوز على الأهلي يتحدث عن سعادته بعد انتصار الهلال

فيسبوك تويتر محمد عماد

أهدى جوناثان سوريانو مهاجم فريق الهلال السعودي هدفه في مرمى أهلي جدة لجماهير الفريق التي ساندتهم من أجل الفوز.

وكان اللاعب الإسباني قد أحرز هدف الانتصار على أهلي جدة في المباراة التي استضافها ملعب جامعة الملك سعود في إطار مباريات ذهاب دور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال.

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وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في تصريحاته عقب المباراة: "مسؤوليتي منح الجمهور هذه الفرحة، المباراة كانت صعبة ولكننا نستحق الفوز".

كما أضاف مهاجم الزعيم: "أنا مهاجم، لا بد لي أن أسجل الأهداف، هذه طبيعة مركزي".

ومن المقرر أن يلعب الفريقان لقاء الإياب يوم الإثنين الموافق 15 من إبريل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

على الجانب الأخر فاز فريق النجم الساحلي التونسي بهدف مقابل لا شيء على ضيفه المريخ السوداني الشهر الماضي.

وستُلعب مباراة الإياب بالسودان يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من مارس.