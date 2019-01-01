سوبيتش: العين جاهز لجميع الظروف ومصيرنا بأيدينا

الزعيم تفصله نقطتين فقط عن الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الكرواتي زيلجيكو سوبيتش؛ المدير الفني للعين الإماراتي، أن فريقه لا يركز سوى على مبارياته فقط ويسير خطوة خطوة نحو تحقيق لقب الدوري في نهاية الموسم، مشددًا على جاهزية كافة اللاعبين لمواجهة الظفرة المقبلة.

ويستعد الزعيم لملاقاة الظفرة بعد غدٍ الجمعة، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإماراتي.

سوبيتش قال، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "جاهزون تمامًا لحصد الثلاث نقاط أمام الظفرة والاستمرار في المنافسة على الصدارة حتى نحقق أهدافنا في نهاية الموسم، فالفريق الذي يتطلع إلى حصد اللقب مطالب بالتعامل مع كل مباراة على حده، وقد شاهدت مواجهة الظفرة والشارقة التي جرت الأسبوع الماضي وظهر منافسنا في الجولة القادمة بمستوى متميز في تلك المواجهة".

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وأضاف: "جميع المباريات تمثل للعين ذات الأهمية، إن كانت أمام الوحدة أو الظفرة أو الجزيرة أو غيرهم لأن المحصلة النهائية تكمن في المنافسة على النقاط الثلاث، والمؤكد أننا لا نفكر سوى في وضعنا بالمنافسة خصوصاً وأن مصيرنا بأيدينا، وكل التركيز منصب حالياً على مواجهة الجمعة أمام فريق الظفرة وعقبها سنفكر في مباراة النصر وهكذا حتى نهاية المسابقة".

عن أبرز غيابات البنفسجي في لقاء الجمعة، أوضح الكرواتي: "سيفتقد الفريق إلى جهود بندر الأحبابي بسبب الإيقاف، إلى جانب أحمد برمان ومحمد خلفان وسالم عبدالله بداعي الإصابة وثقتنا كبيرة جداً في جميع عناصر الفريق الذين سندفع بهم في مباراة".

يذكر أن العين يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن الصدارة، بينما يأتي الظفرة في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.