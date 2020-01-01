سوبر ودوري ونصف نهائي .. كشف حساب فايلر مع الأهلي بعد اقترابه من الرحيل

فايلر والأهلي .. هل يكون فصل النهاية؟

اقتربت ساعة الحسم في مصير السويسري رينيه فايلر مع الأهلي، وبات على بُعد خطوات من الرحيل عن القلعة الحمراء، بسبب أزمات أسرية لدى المدرب، حيث حاول الأهلي جاهدًا لاستمراره حتى نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا دون فائدة.

الأهلي قدم الكثير من الحلول للسويسري رينيه فايلر، من أجل البقاء، ولكن المدرب ضرب بكل هذا بعرض الحائط في تدريبات الخميس، ورحل مباشرة دون الاجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي كما كان متفق عليه مسبقًا.

وبعد اقتراب رحيل السويسري، سنرصد خلال التقرير التالي ما قدمه فايلر مع الأهلي خلال مسيرته مع الفريق الأحمر في جميع البطولات:

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الدوري المصري الممتاز:

خاض الأهلي بقيادة فايلر في الدوري المصري الممتاز 29 مباراة، حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 4 وتلقى هزيمة واحدة فقط كانت أمام الزمالك.

وأحرز الأهلي بقيادة فايلر، 66 هدفًا وتلقى فقط 8 أهداف كأفضل خط دفاع في الدوري المصري الممتاز في الموسم الذي توج به فريق القلعة الحمراء بقيادة السويسري.

دوري أبطال إفريقيا

خاض الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بقيادة فايلر 10 مباريات حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وتلقى هزيمة واحدة فقط.

الأهلي أحرز 16 هدفًا خلال الـ10 مباريات وتلقى 5 أهداف فقط، ووصل الفريق إلى نصف النهائي وضرب موعدًا مع الوداد المغربي.

كأس السوبر المصري

لعب فايلر نسختين من كأس السوبر المصري والمباراتين أمام الزمالك، حيث فاز بالأولى بنتيجة 3 – 2 في نسخة 2018 بينما في نسخة عام 2019 التي أقيمت في الإمارات تمكن الأبيض من الفوز بها بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

كأس مصر

قاد فايلر الأهلي في كأس مصر في مباراة واحدة فقط، كانت أمام بني سويف وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث يضرب موعدًا أمام الترسانة في دور الـ16 والذي قد لا يلحق المدير الفني إدارة هذا اللقاء فنيًا.