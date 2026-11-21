تواصل الانفجار التهديفي للمهاجم الهولندي دونيل مالين بقميص روما، بعدما قاد فريق العاصمة لاكتساح مضيفه بارما بخماسية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي، ليكتب فصلاً استثنائيًا جديدًا في مسيرته الكروية.

ولم يكتفِ النجم الهولندي بقيادة ذئاب العاصمة لحصد النقاط الثلاث وتقليص الفارق مع الغريم التقليدي لاتسيو إلى نقطتين فقط، بل قدم عرضًا فرديًا مثاليًا بتسجيله رباعية كاملة جاءت في الدقائق 39 و68 و77 و90، ليحقق علامة كاملة في الفاعلية الهجومية بعدما ترجم جميع تسديداته الأربع على المرمى إلى أهداف، مانحًا مدربه جيان بييرو جاسبريني انتصارًا عريضًا يؤكد صحوة الفريق.

معادلة رقم روما الصامد منذ 66 عامًا

وتجاوزت رباعية ملعب إينيو تارديني حدود الانتصار العادي، لتضع اسم مالين في سجلات الخالدين داخل قلعة الجيالوروسي، حيث رفع رصيده إلى 26 هدفًا في الدوري الإيطالي خلال عام 2026، ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ نادي روما يصل إلى هذا الحصاد التهديفي في المسابقة المحلية خلال عام ميلادي واحد.

وتمكن المهاجم الهولندي من تخطي الرقم المسجل باسم الأسطورة رودولفو فولك صاحب الـ 25 هدفًا في عام 1930، ليعادل الرقم القياسي التاريخي للنادي المسجل باسم بيدرو مانفريديني برصيد 26 هدفًا منذ عام 1960، منهياً بذلك صمودًا دام لـ 66 عامًا كاملة، وكل ذلك خلال 311 يومًا فقط منذ وصوله إلى العاصمة الإيطالية في يناير الماضي.

ملك الدوريات الخمسة الكبرى في 2026

ولم يتوقف تأثير مالين عند حدود الكرة الإيطالية فحسب، بل امتد ليتصدر المشهد الأوروبي بأكمله على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى خلال العام الميلادي الجاري، متفوقًا في عدد أهداف الدوري على نخبة مهاجمي القارة العجوز، وعلى رأسهم الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند.

وتزداد قيمة هذا الإنجاز بالنظر إلى التحول الجذري في مسيرة اللاعب الذي كان حبيسًا لمقاعد البدلاء في أستون فيلا مطلع العام، قبل أن ينتقل إلى روما وينفجر تهديفيًا.

لقد أثبتت التجربة الإيطالية أن مالين وجد البيئة المثالية لإطلاق قدراته التهديفية الكاملة تحت قيادة جاسبريني، ليبرهن بأهدافه بمختلف المسابقات منذ يناير الماضي، أنه الصفقة الأنجح في الكرة الإيطالية هذا العام، والرهان الأول لجماهير العاصمة للمنافسة بقوة محليًا وقاريًا.

بيت القصيد

ليلة بارما لم تصنع أسطورة مالين في إيطاليا فحسب، بل أثبتت أن البيئة المناسبة قادرة على تحويل لاعب احتياطي مطلع العام إلى ماكينة أهداف لا ترحم، تتربع على عرش دوريات أوروبا الكبرى وتضع اسمها جنبًا إلى جنب مع عمالقة القارة دون الحاجة لهدف دولي واحد.