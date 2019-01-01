سوبر هاتريك المعز علي - الخامس في تاريخ كأس آسيا

رقم للاعب المنتخب القطري أمام كوريا الشمالية

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أحرز المعز علي عبدالله، لاعب المنتخب القطري 4 أهداف في فوز العنابي بستة أهداف نظيفة على حساب كوريا الشمالية.

وصعد المنتخب القطري إلى دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الآسيوية، بعد تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في دور المجموعات.

وأصبح المعز هو خامس لاعب في تاريخ منافسات كأس الأمم الآسيوية، يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة فقط، حيث نرصد لكم 4 لاعبين أخرين سجلوا "سوبر هاتريك" في كأس آسيا. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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1 - بهتاش فريبا

سجل لاعب المنتخب الإيراني 4 أهداف في فوز منتخب بلاده على بنجلاديش بسبعة أهداف في بطولة 1980.

2 – علي دائي

سجل علي دائي، لاعب إيران سوبر هاتريك في فوز منتخب بلاده على كوريا الجنوبية بستة أهداف مقابل هدفين في بطولة 1996

3 – إسماعيل عبداللطيف

لاعب المنتخب البحريني أحرز 4 أهداف في فوز منتخب بلاده على الهند بخمسة أهداف مقابل اثنين في بطولة 2011.

4 – حمزة الدردور

أحرز الدردور لاعب المنتخب الأردني أربعة اهداف في فوز منتخب بلاده على فلسطين بخسمة أهداف مقابل هدف في نسخة 2015.