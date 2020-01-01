سوانسي يتطلع لتعزيز هجومه بأحد مواهب ليفربول

بطل العالم للناشئين مطلوب لمساعدة مدربه السابق في بلاد الغال

ترددت أنباء في وسائل الإعلام البريطانية عن رغبة إدارة سوانسي سيتي في استعارة مهاجم ليفربول الشاب ريان بروستر، وذلك لتعويض خروج سام سوريج.

وتقول شبكة "بي بي سي"، إن نادي بورنموث قرر استدعاء مهاجمه سوريج قبل انتهاء إعارته بستة أشهر، ما جعل المدرب ستيف كوبر، يوجه أنظاره نحو مهاجمه السابق في مونديال الناشئين تحت 17 عامًا.

وكان البالغ من العمر 19 عامًا من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب الأسود الثلاثة للناشئين، الذي توج بكأس العالم عام 2017.

ولم يحصل لاعب إنجلترا تحت 21 عامًا في الوقت الراهن، على فرصته مع الفريق الأول للريدز سوى مرة واحدة، وكانت في بطولة كأس كاراباوا.

وربما يسجل ظهوره الثاني بالقميص الأحمر أمام إيفرتون في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي المقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويتمنى المدرب كوبر، أن يجمع شمله بابن أكاديمية أحمر الميرسيسايد، ولو على سبيل الإعارة فيما تبقى من الموسم، ليعوض خسارة سوريج، الذي سجل سبعة أهداف في 23 مباراة مع البحارة.