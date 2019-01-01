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دوري أبطال أوروبا

سواريز ينضم لجودين وكافاني بإنجاز جديد في دوري أبطال أوروبا

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بعد ظهوره أساسية في مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يستعد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، لتسجيل الظهور رقم 50 له في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

سواريز دخل التشكيل الأساسي، في المواجهة القوية لبرسا أمام مانشستر يونايتد، في ذهاب ربع نهائي النسخة الحالية.

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الظهور رقم 50 يجعل سواريز هو خامس لاعب أوروجوياني يحقق هذا الإنجاز بتاريخ المسابقة.

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وينضم بذلك للرباعي دييجو جودين، إديسون كافاني، ماكسي بيريرا وباولو مونتيرو، من بين أبناء بلاده.

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وقام صاحب الـ32 عاماً، بتسجيل مشاركاته السابقة مع أياكس أمستردام وليفربول وصولاً ببرشلونة.

وخاض سواريز 49 مباراة في تاريخ دوري الأبطال، سجل خلالهم 20 هدف وصنع 19، كما تلقى 11 بطاقة صفراء.

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