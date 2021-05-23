سواريز يكشف قراره بشأن مستقبله في أتلتيكو مدريد ويتحدث عن معاناته بسبب برشلونة

يتذكر ما حدث له في برشلونة أيضًا..

لم يتردد مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز في التأكيد على استمراره بملعب واندا ميتروبوليتانو العام المقبل بصورة طبيعية، ثم ذكر معاناته مع برشلونة الصيف الماضي مجددًا.

ويشمل عقد سواريز مع الروخي بلانكوس إمكانية مغادرته إن أراد هذا الصيف بصورة أقرب إلى المجانية، وقد ارتبط اسمه في الأيام الماضية بليفربول وبعض الأندية الأوروبية الكبرى.

لكن سواريز أعلن بوضوح خلال احتفاله بالتتويج بلقب الدوري الإسباني في واندا اليوم الأحد، على استمراره في أتلتيكو، حيث قال "نعم، نعم بالتأكيد أنا باقٍ هنا".

وجابت صورة سواريز وهو يبكي في أرض الملعب بعد مباراة بلد الوليد والتتويج بالليجا العالم كله، وقد عاد الدولي الأوروجوياني وتحدث عن الأسباب التي خلّفته يبكي، وباختصار هي برشلونة.

صاحب الـ33 عامًا قال "كنت أتحدث مع زوجتي، لقد عاشت معي يوميًا في كل المواقف التي اضطررت إلى مواجهتها الصيف الماضي وفي قرار ترك النادي الذي كنت فيه لسنوات عديدة".

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وواصل "التغيير صعب بالنسبة لعائلة لديها ثلاثة أطفال ولديهم حياة كاملة، المعاناة اليومية للتغيير معقدة، إنها تعرف ما عملت من أجله لأتمكن من عكس الوضع".

كما أضاف "أطفالي يتحدثون حول كل شيء مع أصدقائهم، ويعرفون الطريقة التي غادرت بها برشلونة وكيف ودعتهم، لقد شاهدوا رغبتي في إثبات قدراتي".

وأتم "زوجتي دائمًا ما دعمتني، ولهذا السبب كنا جميعًا نبكي من السعادة أكثر من أي شيء آخر".

الجدير بالذكر أن سواريز رحل بصورة شبه مجانية من برشلونة الصيف الماضي بمجرد وصول رونالد كومان لتدريب النادي الكتالوني، وكانت الطريقة غير مناسبة لدرجة أنها قادت ليونيل ميسي نفسه لإعلان سخطه منها.