سواريز يعادل رقم فورلان ويدخل تاريخ الليجا

مهاجم برشلونة لويس سواريز يعادل رقم مواطنه دييجو فورلان

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح مهاجم برشلونة لويس سواريز أكثر اللاعبين من أوروجواي إحرازًا للأهداف في تاريخ الدوري الإسباني الليجا.

حيث أحرز اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا هدفه رقم 128 في تاريخ مشاركاته في الليجا، وذلك في شباك فريق ريال بيتيس في المباراة التي استضافها ملعب بينتو فيامرين في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة والتي انتهت بانتصار برشلونة برباعية مقابل هدف.

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هدف سواريز عادل به رقم مواطنه دييجو فورلان صاحب أفضل سجل تهديفي من لاعب من أوروجواي في الليجا برصيد 128 هدفًا أحرزهما بقميصي فياريال وأتلتيكو مدريد.

ويحتل سواريز وصافة جدول ترتيب هدافي الليجا في الوقت الحالي برصيد 18 هدفًا، بفارق أحد عشر هدفًا عن زميله في الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي متصدر هدافي المسابقة برصيد تسعة وعشرين هدفًا.

يشار إلى أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب فرق الليجا برصيد ست وستين نقطة.