سواريز يرد على ميسي: لا تجعل أحدهم يشوه عظمتك

لويس سواريز نجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي يرد على رسالة ليونيل ميسي الوداعية له.

رد النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي على نظيره ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني بعد الرسالة الوداعية الأخيرة له.

جاء هذا في تعليق كتبه سواريز على رسالة ميسي، وأكد خلاله على امتنانه وشكره للأرجنتيني على احتضانه في الفترة التي أمضاها مع برشلونة.

وكتب سواريز: "أشكرك يا صديقي على كلماتك، لكنني أشكرك أكثر على شخصك الذي أنت عليه منذ اليوم الأول لي في برشلونة، معي ومع عائلتي".

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وأضاف: "سأكون ممتنًا دائمًا لليونيل الانسان العاطفي والمضحك، وذلك لأن الجميع بالفعل يعرف ميسي اللاعب".

وأكمل: "لا تنسى ما أخبرتك به، استمر في الاستمتاع بما تقوم به كرقم واحد ولا تجعل شخصين أو ثلاثة أو حتى أربعة يشوهون كم أنت عملاق في برشلونة وعالم كرة القدم".

وأنهى كلماته بكلمات عاطفية لميسي ولأسرته: "أحبك كثيرًا يا صديقي، جميعنا سنفتقدكم أنتم الخمسة"، في إشارة لزوجة ميسي وأبنائه الثلاثة.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن قبل ساعات عن رحيل لويس سواريز بشكل رسمي لصفوف أتلتيكو مدريد بداية من الموسم الحالي.