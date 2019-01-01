سواريز: لا يجب التحجج بغياب ميسي

تعرف على تصريحات سواريز بعد الهزيمة من إشبيلية في كأس الملك

رفض لويس سواريز، مهاجم برشلونة، استغلال غياب ليونيل ميسي عن مواجهة إشبيلية في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا حجة للهزيمة.

برشلونة خسر بثنائية نظيفة أمام إشبيلية ليصعب مهمته في لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وقال سواريز في تصريحات عقب المباراة: "ميسي غاب من قبل عن عدد من المباريات ومع ذلك تمكنا من الفوز وتسجيل الأهداف، هذا ليس عذرًا ولكني بالطبع أتمنى وجوده في لقاء الإياب".

وتابع: "لدينا عدد كافي من اللاعبين القادرين على تجاوز هذه الهزيمة وتقديم مستوى أفضل في مباراة الإياب".

وأردف: "شهر يناير مشحون بالمباريات ورغم أهمية الكأس لكن جلب النقاط الثلاثة في الدوري والأبطال أهم ولذلك المداورة أمر طبيعي".

من جانبه علّق جيرارد بيكيه، مدافع البلوجرانا، على غياب ميسي بقوله: "لدينا فريق تنافسي والمدرب يعرف الأفضل في كل مباراة".

صورة واحدة تجمع العديد من الأساطير الأرجنتينية .. هناك واحد فقط لم يلعب في إيطاليا.. هل يمكنك تخمين من هو 🤔👀 pic.twitter.com/sCoYsDfHB9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

وواصل: "قدمنا مباراة جيدة ولكن إشبيلية استغل الفرص المتاحة له لتسجيل الأهداف وهذا ما لم نفعله".

واختتم: "مشاركة ميسي في العودة قرار يعود إلى المدرب فقط، وهدف كل لاعب أن يقدم أفضل ما لديه للوصول لنصف النهائي".

وكان إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أكد أنّه غير نادم على استبعاد ميسي من المباراة وإراحته.

برشلونة لم يخرج من كأس ملك إسبانيا منذ موسم 2012-2013 وحقق اللقب في آخر 4 سنوات.