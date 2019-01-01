سواريز يتفوق على فورلان ويصبح هداف أوروجواي في الدوري الإسباني

تعرف على السجل القياسي لسواريز في الدوري الإسباني

تفوق الأورجوائي لويس سواريز، هداف برشلونة، على مواطنه دييجو فورلان، مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، في عدد الأهداف بالدوري الإسباني.

سواريز سجل هدف التعادل للبلوجرانا مساء أمس، الثلاثاء، أمام فياريال في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ووصل لويزيتو إلى 129 هدفًا في الدوري الإسباني بعد 159 مباراة فقط ليتفوق على فورلان صاحب الـ 128 هدفًا.

فورلان سجل 128 هدفًا بعد 240 مباراة؛ 58 مع فياريال في 121 لقاء و96 مع أتلتيكو مدريد في 198 مواجهة.

سواريز انضم إلى برشلونة في 2014 وحقق الحذاء الذهبي وجائزة البيتشيتشي مرة واحدة في موسم 2015-2016 كما حقق فورلان الجائزة مرتين في 2004-2005 مع فياريال و2008-2009 مع الروخي بلانكوس.

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💫سواريز يصبح أكثر لاعب أوروجوياني 🇺🇾 يحرز أهداف في تاريخ الليجا ( 129 هدفًا) - متفوقًا على فورلان ( 128 هدفًا ) pic.twitter.com/SiTeayxUSl — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

جدير بالذكر أنّ سواريز حصد الحذاء الذهبي في 2013-2014 حينما كان لاعبًا في صفوف ليفربول الإنجليزي.

ويأتي كريستيان ستواني في المركز الثالث كهداف لأوروجواي في الدوري الإسباني بواقع 80 هدفًا.