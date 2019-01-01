سواريز: هدفي أنقذ برشلونة وأثبت جديتنا في سباق الليجا

سواريز خطف التعادل في الوقت الضائع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد لويس سواريز، نجم برشلونة، للحديث عن تعادل فريقه الملحمي أمام فياريال بالليجا، والهدف الذي سجله وما عناه للفريق بعد مباراة مثيرة.

وبدا المتصدر في طريقه للسقوط أمام الغواصات الصفراء في ملعب "مادريجال"، ولكن هدف متأخر من ليونيل ميسي، ثم آخر عبر سواريز منح الفريق تعادلاً بنتيجة 4-4.

وقال سواريز لمراسل الليجا: "أنقذت روح الفريق بهدفي، حاربنا وقدمنا كل شيء حتى اللحظة الأخيرة، أثبتنا أننا نتعامل بكل جدية مع سباق الليجا".

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إليكم تقرير اللقاء المثير👇 pic.twitter.com/eoBqnGgLjo — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

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وأكمل: "إذا الأمر كان وصل إلى 0-3 كان الوضع سيختلف، ولكن التسجيل يصنع الفارق، نملك فارقاً مريحاً في الصدارة ولكن الخسارة تنقص روحك المعنوية".

واختتم: "لا يوجد أعذار، الجميع هنا ليقدم شيئاً ما، ندرك أخطائنا ونتعلم منها بعدما دفعنا ثمنها".

التعادل رفع الفارق بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بالصدارة إلى ثمان نقاط بعد مرور ثلاثين جولة من عمر الليجا.