سواريز: علينا أن نستمتع بكل دقيقة يلعبها ميسي

لويس سواريز نجم هجوم فريق برشلونة ينهال بالمديح على ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني عقب التتويج ببطولة الدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد لويس سواريز نجم هجوم فريق برشلونة بالمديح على ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني عقب الأداء الذي قدمه بالأمس أمام ليفانتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سواريز وأكد خلالها أن ميسي بالنسبة له هو اللاعب الأفضل في العالم، وأنه يستحق دومًا ما هو يتواجد فيه من مكانة.

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وقال سواريز: "علينا أن نكون أكثر واقعية، ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم، علينا أن نستمتع بكل دقيقة يلعبها، وأن نكون فخورين بكم هو لاعب عظيم".

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن الثلاثية هنا في غرف الملابس، لكننا نعلم أن يوم الأربعاء لدينا مباراة كبيرة للغاية، ربما واحدة من أكبر مباريات الموسم على الإطلاق، علينا أن نلعب أفضل مباراتين لنا من أجل تحقيق أهدافنا".

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وأكمل: "تلك كانت مجرد مباراة، لقد كانت تعبر عما تمثله الليجا، ليفانتي خصم ينافس على الهبوط، ومنحنا مباراة صعبة للغاية".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد سجل هدف الفوز في مباراة فريقه بالأمس ضد ليفانتي والذي حسم لقب الدوري الإسباني الثاني على التوالي والـ 26 في تاريخ النادي.