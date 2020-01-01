سواريز في وداعه لفالفيردي: لن أنسى ما تعلمته منك

هكذا ودع لويس سواريز مدربه السابق

تقدم مهاجم برشلونة لويس سواريز صفوف المودعين، لمدربه السابق إرنستو فالفيردي، وذلك بعد ساعات من إعلان الانفصال عن المدرب الباسكي.

وكما كان متوقعًا، أعلن النادي الكاتالوني بشكل رسمي، رحيل فالفيردي بعد انتهاء رصيده عند الجماهير قبل مجلس الإدارة.

وبعد أيام وساعات من الجدل حول هوية الخليفة المنتظر للمدرب الخمسيني، استقر الرئيس جوزيف ماريا بارتوميو ومجلسه المعاون على مدرب بيتيس كيكي سيتين، لتولي القيادة الفنية للفريق حتى منتصف 2022.

وكتب السفاح عبر منصته على "تويتر" في وداع فالفيردي "شكرًا جزيلاً على كل اللحظات التي عشناها كمحترفين".

وأضاف "سأحافظ على الشيء الإيجابي الذي تعلمنه منك وشخصيتك كإنسان عظيم".

وختم رسالته المقتضبة "شكرًا لك ولكل مساعديك على المهنية، أتمنى لك التوفيق في كل ما يأتي في المستقبل".

أما ميسي، فكتب على صفحته على موقع "انستجرام": "شكرًا لك على كل شيء، ستكون رائعًا أينما ذهبت، وإلى جانب أنك محترف عظيم، فأنت كذلك شخص رائع. حظًا سعيدًا وعناق كبير".

فيما قال آرتور ميلو على "تويتر": "كان أهم شخص منذ انضمامي إلى الفريق، أنا هنا لأشكر المدرب إرنستو فالفيردي على الترحيب بي في النادي، فقد كان عاملاً أساسيًا لتأقلمي في إسبانيا".

الجدير بالذكر أن سواريز خضع لعملية جراحية على مستوى الركبة، وعلى إثرها قد يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة، قد تمتد لنهاية أبريل القادم.