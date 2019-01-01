سواريز في بيان رسمي يكشف سبب خضوعه لعملية جراحية

سواريز يرفض التقليل من احترافيته وينتقد الهجوم عليه

أصدر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بيانًا رسميًا لنفي ما تردد حول دخوله لغرفة العمليات بمحض إرادته وتعمده الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة فشل في تحقيق الثنائية المحلية التاسعة في تاريخه بعد الهزيمة بهدفين لهدف ضد فالنسيا في المباراة النهائية.

وقال سواريز في البيان: "أنا شخص احترافي ولم أتعمد بأي حال من الأحوال الغياب عن النهائي بل بالعكس شعرت بالحزن لأنني لم أكن قادرًا على مساعدة الفريق".

وتابع: "منذ انضمامي للفريق أثبت أنني شخص احترافي ولم أدخر جهدًا أو عرقًا لأجل مساعدة النادي في كل مباراة ألعبها".

البيان أشار إلى أنّ سواريز اضطر لإجراء العملية الجراحية بعد تجدد الإصابة أمام ليفربول ولم يكن لديه اختيار في هذا الأمر.

فالنسيا هو ثاني نادي يفوز بكأس ملك إسبانيا خلال احتفاله بعامه الـ 💯 بعد إسبانيول عام 2000. 🏆 pic.twitter.com/mRy2WDriIw

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

وأوضح: "منذ بداية الموسم وأنا أعاني من آلام في الغضروف ولكن الطاقم الطبي ساعدني لكي أشارك في المباريات، ولكن بعد مباراة أنفيلد حدث تمزق في الغضروف المفصلي ولذلك لم يكن هناك حل سوى الخضوع للعملية".

واختتم: "علينا الآن التركيز على الموسم المقبل ومحاولة العودة والمنافسة على جميع البطولات. أردت فقط توضيح موقفي والرد على هؤلاء الذين شككوا في احترافيتي".

جدير بالذكر أنّ سواريز قد يلحق ببطولة كوبا أمريكا والمقامة في البرازيل خلال الشهر المقبل.