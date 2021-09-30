سواريز: في برشلونة عاملوني كما لو كنت في الخامسة عشرة!

يوم السبت، ستكون هناك مباراة خاصة جدًا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، ولاعب برشلونة السابق، تحدث بوضوح وصراحة عن المباراة المرتقبة، كما حلل الأوضاع التي يعيشها الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم الحالي.

ويصل برشلونة إلى مباراة السبت بعدما تلقى هزيمة ثقيلة من بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح وضعه معقدًا للغاية في المجموعة الخامسة، بعدما تلقى خسارتين.

سواريز أجرى مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشف خلالها عن رأيه في القضايا التي يعيشها برشلونة حاليًا.

ماذا قال سواريز عن مدرب برشلونة المقبل؟

سواريز وجه رسالة إلى تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري، وأسطورة برشلونة، طالبه فيها بالصبر قبل الموافقة على تدريب النادي الكتالوني في حالة إقالة الهولندي رونالد كومان.

وقال سواريز: "بصفتي مشجعًا لكرة القدم، وما قدمه كلاعب، لا أعتقد أن اليوم أو غدًا أو بعد غد هو الوقت المناسب بالنسبة إلى تشافي ليتولى تدريب الفريق".

وأضاف: "إنه ذكي ويعرف الصعوبات التي يعيشها النادي، يجب أن ينتظر اللحظة المناسبة، لديه زملاء في الداخل، وسيكون عليه اتخاذ القرارات معهم، والأمر سيكون صعبًا".

سواريز شدد على أن تشافي "مؤهل جدًا كمدرب" وأن العودة في سياق آخر إلى برشلونة ستسمح له "بأن يكون رائعًا كمدرب كما كان كلاعب".

ماذا قال سواريز عن مغادرة ميسي لبرشلونة؟

سواريز يعد صديقًا مقربًا للأرجنتيني ليونيل ميسي القائد السابق لنادي برشلونة، والذي رحل في الصيف الحالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء تعاقده مع "البلوجرانا".

وقال سواريز عن ذلك: "لقد عاش ميسي خيبة أمل هائلة، لأنه أخبرني بأنه يريد إنهاء مسيرته في برشلونة، وهذا ما كان سيجعله سعيدًا".

ما هي مسؤولية كومان وبارتوميو في رحيل سواريز عن برشلونة؟

سواريز تحدث أيضًا عن خروجه المعقد من برشلونة في صيف 2020، حيث تم طرده تقريبًا عندما تولى كومان القيادة الفنية في النادي الكتالوني.

سواريز أكد أن وداعه كان مسؤولية مشتركة بين كومان وجوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي الكتالوني.

وقال سواريز: "أشعر بالأسف من الازدراء الذي عاملني به كومان، لقد كان الأمر كأنني في الخامسة عشرة من عمري، والرئيس السابق سرب أن بقائي سيء لغرفة تبديل الملابس".

ماذا قال سواريز عن مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة القادمة؟

سواريز تطرق في الحوار إلى المباراة القادمة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، مؤكدًا أنه رغم تراجع أداء النادي الكتالوني إلا أنه يمكنه تشكيل خطر على "الروخيبلانكوس".

وقال الأوروجوياني: "إذا أعطيت الحياة لفريق يمتلك نفس الكفاءات فإنه يمكنه الخروج من أزماته، لأن لديهم الكثير من المواهب".

وعلى المستوى الشخصي يأمل سواريز أن يسجل ليساعد فريقه وقال: "أريد ذلك بالطبع، لكن إذا سجلت لن أحتفل، لأن لدي الكثير من الاحترام والحب لنادي برشلونة".

ماذا قال سواريز عن وضع برشلونة الحالي؟

سواريز وفي ختام المقابلة تحدث عن التوتر بين كومان وجوان لابورتا رئيس برشلونة، حيث يرى مهاجم أتلتيكو مدريد أن الحرب بينهما تؤذي اللاعبين.

وأصبح من المتوقع أن يعلن لابورتا إقالة كومان خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة بعد السقوط الكبير ضد بنفيكا.

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