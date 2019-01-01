سواريز: فالفيردي تجاهلني طوال الصيف

تعرف على تصريحات سواريز حول فالفيردي

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أكد دينيس سواريز، لاعب سيلتا فيجو، أن مدرب برشلونة، إيرنستو فالفيردي، تجاهله تمامًا منذ رحيله عن النادي الكتالوني ولم يبعث له أي رسالة.

دينيس انضم إلى صفوف سيلتا فيجو مقابل 13 مليون يورو بجانب 3 ملايين متغيرات إضافية بسبب قلة دقائق اللعب مع النادي الكتالوني.

وقال سواريز في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "حينما غادرت فياريال من قبل تحدث معي المدرب مارسيلينو كثيرًا ونصحني بطريقة التعامل في المرحلة المقبلة".

وتابع: "لم أكن أمانع الانضمام إلى فالنسيا واللعب مرة أخرى تحت قيادة مارسيلينو ولكن الصفقة تعطلت لأسباب اقتصادية".

سواريز أشار إلى أنّ فالفيردي لم يبعث له أي رسالة يتمنى له التوفيق في مرحلته المقبلة مثلما فعل مدرب الخفافيش معه.

وأردف: "كنت أعلم أنني سأعود إلى سيلتا وحينما سنحت لي الفرصة قررت التواجد هنا".

واختتم: "كنت أتمنى اللعب في الموسم الماضي والحصول على دقائق أكثر ولكن الإصابات جعلت الأمر صعبًا وسوف أحاول التحسن في الموسم الجديد".

جدير بالذكر أنّ دينيس رحل إعارة في يناير الماضي إلى أرسنال ولكن الإصابات لم تجعله يشارك.