سواريز عن ركلة الجزاء: المدافع أسقطني بعدما ركلته

تبرير غريب من المهاجم الأوروجوياني عقب ركلة جزاء برشلونة أمام ليون



حاول لويس سواريز مهاجم برشلونة، تبرير ركلة الجزاء التي حصل عليها، في فوز فريقه على ليون الفرنسي 5/1 في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة تأهل إلى دور الثمانية من الأبطال بعد تخطي ليون، عقب الانتصار الساحق في إياب دور الـ16 على ملعب كامب نو.

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خماسية برسا جاءت بثنائية لليونيل ميسي وهدف لكل من جيرارد بيكيه، فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

المباراة شهدت حالة جدلية في ركلة جزاء سجل منها ميسي الهدف الأول، حيث حصل عليها سواريز بعدما أوضحت عدسات التليفزيون قيامه بركل مدافع ليون جيسون ديناير.

الأوروجوياني علق على تلك الركلة قائلاً:"قمت بركله وبعدها مدافع ليون رد الضربة وأسقطني على الأرض، القرار يعود للحكم في النهاية".

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الانتصار:"سعيد من اجل التأهل لربع النهائي، علمنا أن المهمة لن تكون سهلة، كانوا يتطلعون من أجل الفوز ولعبوا جيداً لبضعة دقائق".

عدم تسجيله في دوري الأبطال:"المهاجم يعيش لإحراز الأهداف، ستأتي قريباً، كل ما يشغلني فقط هو فوز فريقي وظهورنا بثقة كبيرة".

يذكر أن الفرق المتأهلة لربع نهائي الأبطال هي برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، أياكس الهولندي، يوفنتوس الإيطالي، والرباعي الإنجليزي مانشستر يونايتد وسيتي وتوتنهام وليفربول.