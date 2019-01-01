سواريز: على الأطباء إيجاد حل مع ديمبيلي

نجم برشلونة بعد التألق والفوز على دورتموند بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

نجح نادي برشلونة حسم تأهله للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تمكن العملاق الكتالوني من الفوزعلى ضيفه بوروسيا دورتموند بالجولة الخاسمة من دور المجموعات بنتيجة 3-1 على ملعب كامب نو.

ومن جانب الفريق الألماني فقد أصبح في موقف صعب بعض الشيء حيث أن حسم التأهل للدور المقبل سيكون في الجولة الأخيرة بعدما تمكن إنتر من الفوز بنتيجة 3-1 اليوم أيضًا.

وفي تصريحات النجم لويس سواريز بعد المباراة قال: "هدفنا الأول في المباراة هو حصد المركز الأول وضمان التأهل من دور المجموعات، نجحنا في التسجيل أولًا وذلك جعل المهمة أسهل علينا وربما هو سبب تراجع المستوى بعض الشيء في الشوط الثاني".

وتابع: "سجلت هدف ولكن الحكم لم يحتسبه، أعتقد أنه بعد العودة لتقنية الفيديو كنت متسللًا بالفعل، التناغم بيني وبين ميسي كبير، نحن دائمًا معًا ونعلم كيف سنتحرك في الملعب وكيف سنمرر الكرة لبعضنا".

وأضاف: "جريزمان نجح في التسجيل بعد أن دخل بديلًا، هذا شيء مهم بالنسبة له من أجل أن يكتسب الثقة ويتحسن، يجب على الأطباء إيجاد المشكلة حول إصابات ديمبلي المتكررة، أتمنى ألا يغيب كثيرًا ويعود للمشاركة معنا بشكل مستمر".

يذكر أن النجم الفرنسي الشاب قد تعرض لإصابة في الشوط الأول ولذلك دخل جريزمان بدلًا منه.