سواريز: صلاح يستحق الكرة الذهبية .. وميسي أخبرني بتجديده مع برشلونة!

ودع الأوروجوياني لويس سواريز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية موسم 2021-22، بعد موسمين في ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

سواريز أجرى مقابلة مع برنامج "El Larguero" الإذاعي الإسباني، تحدث خلاله عن مستقبله، وشعوره حين رحل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، والعديد من الأمور الأخرى.

أين سيلعب في المستقبل؟

وبدأ سواريز المقابلة بالحديث عن مستقبله والفريق القادم له قائلًا: "لم أقرر بعد، هناك العديد من العروض والعديد من المكالمات، أستمع إلى الجميع، ولن أغلق الباب أمام أي شخص".

وعن إمكانية اللعب في قطر أو الولايات المتحدة أو الصين قال: "الأمر ليس في رأسي بعد، أنا لا أفكر في المال ولكن في اللعب على أعلى مستوى ممكن للوصول إلى كأس العالم بشكل جيد، وسيكون هذا في أوروبا، لقد تلقيت الكثير من المكالمات من المكسيك والبرازيل والأرجنتين".

كيف رحل عن أتلتيكو مدريد؟

وتطرق سواريز خلال المقابلة إلى الطريق التي رحل بها عن أتلتيكو مدريد قائلًا: "أخبرني رافا أليك (مدير الاتصال بالنادي) في اليوم السابق لرحيلي، أخبرني أنني لن أستمر معهم، لم أكن أعرف شيئًا قبل ذلك".

وأضاف: "كنت أشعر بشيء ما، وكنت أفكر بالفعل في مستقبل، عقدت اجتماعًا مع النادي في نوفمبر، واتفقنا على التحدث في فبراير".

وتابع: "ثم جاء أليك في اليوم السابق للتكريم، كانت إجابتي: على الأقل أخبرني شخص ما في النادي".

وأكمل: "لم أتحدث بعدها مع أي شخص من النادي، لا سيميوني ولا ميجيل أنخيل جيل، ولا أي شخص".

كيف يرى رحيله ورحيل ميسي عن برشلونة؟

وتحدث سواريز كذلك عن اللحظة التي رحل فيها عن برشلونة قبل موسمين، مع وصول الهولندي رونالد كومان لتدريب النادي.

وقال: "الرحيل عن برشلونة جعلني أرغب في الاستمرار وإظهار قدراتي، لقد أخبروني أنني لم أكن على مستوى النادي".

وأكمل: "شعرت بالإحباط، وقلت في نفسي يجب أن أظهر لهم حقيقتي".

ثم تحدث عن رحيل ميسي عن "كامب نو" في صيف 2021: "لقد شعرت بالصدمة، وتأثرت كذلك من ذلك".

وأضاف: "أخبرني أنه سيجدد عقده يوم الخميس، في ذلك اليوم اتصلت أنتونيلا (زوجة ميسي) بزوجتي وأخبرتها أنه لن يجدد عقده مع برشلونة".

من يفوز بالكرة الذهبية؟

وفي ختام المقابلة، تحدث سواريز عن المرشحين للكرة الذهبية، وإن كان الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يستحقها.

وقال سواريز: "عن الموسم ككل، نعم بنزيما يستحق، لكن بالنسبة لي فإن الفائز بالكرة الذهبية سيكون دائمًا ميسي، لأنه الأفضل في العالم".

وأضاف: "هناك أيضًا ليفاندوفسكي ومحمد صلاح، الذين قدموا أيضًا عامًا رائعًا".

وعن ترشيحه للفائز في دوري أبطال أوروبا، اختتم سواريز المقابلة قائلًا: "أنا من مشجعي برشلونة وليفربول والأندية التي لعبت فيها، لكن كمشجع لكرة القدم، إذا فاز ريال مدريد فإنه يستحق ذلك، على الرغم من أنني أفضل فوز ليفربول".

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