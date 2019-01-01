سواريز وريكيلمي على رأس المدعوين لمباراة اعتزال فورلان

عديد النجوم تم توجيه الدعوة لهم

أعلن نجم الأوروجواي دييجو فورلان عن تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة اعتزاله كرة القدم، وكشف عن قائمة من النجوم العالميين سيشاركوا في المباراة.

وأعلن فورلان في أغسطس الماضي اعتزال اللعبة عن عمر يناهز الأربعين عاماً، وتولى تدريب بينارول مساء الجمعة في أولى تجاربه التدريبية.

وسيقام اللقاء في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري على ملعب "سينتناريو" بالعاصمة الأوروجوانية مونتفيديو، وسيكون بين فريق يمثل جيل أوروجواي 2011 ومنتخب العالم.

وضم منتخب العالم أسماء مثل الأخوين دييجو وجابي ميليتو، خوان رومان ريكيلمي، خافيير زانيتي، خوان سيباستيان فيرون، وإستيبان كامبياسو.

وسيشرف على تدريب فريق العالم المدرب الأرجنتيني الشهير والمخضرم سيزار مينوتي، والذي قاد التانجو للتتويج بمونديال 1978.

👤¡LOS CONVOCADOS!



Estos son los jugadores convocados para @ElAdiosDeForlan.



🏟Estadio Centenario

🗓28/12

🎟@Tickantel y @RedpagosOficial

💻https://t.co/n5QpqGwQy3



*Menores de 10 años entran gratis pic.twitter.com/HSBHk7OqJr — El adiós de Forlán (@ElAdiosDeForlan) December 20, 2019

وفي المقابل، سيتواجد الثنائي لويس سواريز وإديسون كافاني ضمن تشكيل الفريق الخصم، والذي يمثل منتخب أوروجواي المتوج بكوبا أمريكا 2011.

وحظي فورلان بمسيرة حافلة مع عديد الأندية حول العالم، وأبرزها أتلتيكو مدريد، إنتر، مانشستر يونايتد، وفياريال.