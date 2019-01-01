سواريز: حالتي البدنية تحسنت وهدفنا التتويج بالكوبا

تعرف على تصريحات لويس سواريز بعد العودة مع منتخب أوروجواي

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أكد لويس سواريز، لاعب منتخب أوروجواي، سلامته البدنية وجاهزيته لخوض بطولة كوبا أمريكا والمنافسة عليها.

سواريز لعب في الشوط الثاني من مباراة بنما الودية وسجل هدفًا استعدادًا للمشاركة في كوبا أمريكا بالبرازيل.

وقال صاحب الـ 32 عامًا في تصريحات صحفية: "

"رغم أنّ المباراة تحضيرية لبطولة كوبا أمريكا ولكن من الجيد أن تساعد فريقك على الفوز وتجلب السعادة للجمهور".

وتابع: "حالتي البدنية جيدة للغاية. انا سعيد جدًا، أعرف أنني لو اتبعت التعليمات الطبية بصورة جيدة سوف أصل إلى كوبا أمريكا في أفضل أحوالي البدنية. لازال هناك 10 أيام متبقية ولكني في أتم جاهزية للبطولة".

السجل التهديفي لهازارد مع البلوز:



🗓️12-13 : 13⚽️

🗓️13-14 : 17⚽️

🗓️14-15 : 19⚽️

🗓️15-16 : 6⚽️

🗓️16-17 : 17⚽️

🗓️17-18 : 17⚽️

🗓️18-19 : 21⚽️



⚠️ لدينا سؤال هنا.. سيسجل ـــــــــ هدف خلال الموسم الأول مع ريال مدريد:



1⃣ أكثر من 20 هدف

2⃣ أقل من 20 هدف



اختر الإجابة الصحيحة! ✍️ pic.twitter.com/i86dWr4aOT

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

بطل كوبا أمريكا 2011 أشار إلى أنّ منتخب بلاده هو الأكثر تتويجًا بالبطولة ولذلك يطمح للقيام بكل ما لديه والفوز بهذا اللقب مرة أخرى.

واختتم: "نمتلك مجموعة جيدة من الخبرات ويجب علينا العمل سويًا مع المواهب الشابة لكي نكون الطرف الأقوى في البطولة ونحاول جلب اللقب".

وأصدر لويزيتو بيانًا رسميًا يكشف السبب وراء خضوعه للعملية الجراحية وينفي تعمده الغياب عن مباراة نهائي الكأس.

جدير بالذكر أنّ أوروجواي تتواجد في المجموعة الثالثة مع اليابان وإكوادور وتشيلي.