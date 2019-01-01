سواريز: استعدنا الثقة في برشلونة وهكذا سجلت هدفي

لويس سواريز وزميله أنطوان جريزمان يعلقان على فوز برشلونة أمام ريال مايوركا بخماسية مقابل هدفين.

أعرب النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن سعادته بفوز فريقه برشلونة على نظيره ريال مايوركا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب كامب نو ضمن مواجهات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإسباني.

وقال سواريز: "نجحنا في مباراة اليوم وقدمنا أداءً طيبًا بالرغم من أننا تلقينا هدفين لكن الفريق ظهر بصورة طيبة ونجحنا في الفوز بالنهاية".

وأضاف عن هدفه: "الزاوية لم تكن واضحة وكان الحل الأخير أن ألعب الكرة بالكعب فكان من الصعب تغيير وضعية جسدي وكذلك التمرير كان صعبًا".

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وأكمل: "كان علينا استغلال كل الفرص التي تتاح لنا، ونحن حصلنا على الكثير منها وحققنا الفوز وقدمنا مباراة طيبة ونجحنا في استعادة الثقة".

وأردف زميله جريزمان: "قدما شوطًا أول رائعًا لكن لسوء الحظ استقبلنا هدفين، كرة القدم التي لعبناها كانت جميلة ونتحسن بشكل مستمر في كل مباراة".

وأنهى تصريحاته: "كنت أعرف أن اللعب لبرشلونة ليس سهلًا، مررت بأيامًا جيدة وأخرى سيئة لكنني أتعلم وأعمل في مركز جديد وأقوم بالتأقلم مع الفريق".

جدير بالذكر أن مباراة اليوم كانت قد انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين ليستمر النادي الكتالوني على صدارة الليجا بفارق الأهداف عن ريال مدريد.