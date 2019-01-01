سواريز: أنا الوحيد الذي خطف الحذاء الذهبي من ميسي وكريستيانو رونالدو

تعرف على تصريحات لويس سواريز حول المنافسة مع رونالدو وميسي

أكد لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أنّه لا يحصل على المكانة التي يستحقها رغم أنّه الوحيد الذي خطف الحذاء الذهبي من هدافي برشلونة وريال مدريد، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

سواريز حقق الحذاء الذهبي في 2014 مع ليفربول بالتساوي مع رونالدو، قبل أن يحصدها مرة أخرى في 2016 رفقة برشلونة.

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية: "هناك بعض اللاعبين أفضل مني في عملية التسويق لأنفسهم، لا أمتلك الغرور الكافي لكي أقول إنني أفضل مهاجم في العالم أو في تاريخ برشلونة. الأرقام خير دليل".

وأوضح: "أنا الوحيد في السنوات الأخيرة الذي خطف الحذاء الذهبي من كريستيانو وميسي وسجل 11 هدفًا في الكلاسيكو في فترة زمنية صغيرة".

أفضل هداف في تاريخ الأوروجواي بالدوري الإسباني أشار إلى أنّ اللاعب في برشلونة يتعرض للكثير من الانتقادات وبالأخص في الأوقات الصعبة ولابد من التعود على الضغوطات.

"سأحتفل إذا سجلت في مرمى ليفربول فليس هناك صداقة أو اعتبار عندي للذكريات" 😅



سواريز سيواجه فريقه القديم بكل ندية على ما يبدو🔴



(🖌🎨: @omomani) pic.twitter.com/rQtJ4fiFV4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

وأردف: "فيليبي كوتينو صديقي ولا يزال صغيرًا في السن ويحتاج للنصيحة، لقد أثبت نفسه في ليفربول ولكن الأمور هنا أصعب نوعًا ما ومع الوقت سيتأقلم ويتجاوز الانتقادات".

واختتم: "كوتينيو مرتاح وسعيد ويجد رفاقه الذي يثق بهم. لو أرادنا الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا وكل الألقاب فعلى الجماهير مساندة اللاعبين دومًا".

جدير بالذكر أنّ كوتينيو قد احتفل بوضع إصبعه في أذنه بعد الهدف أمام مانشستر يونايتد في "كامب نو" مما جعل البعض يفسر أنّها رد فعل على صافرات الاستهجان.