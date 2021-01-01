سواريز: أعشق برشلونة، وأتواصل مع ميسي بشكل دائم

لويس سواريز نجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي يتحدث عن علاقته بناديه الذي هجره في الصيف الماضي!

أكد لويس سواريز نجم فريق برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي على حبه الكبير لفريقه الكتالوني الذي حقق معه دوري أبطال أوروبا الوحيد في مسيرته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن علاقته بليونيل ميسي قائد الفريق لا تزال مستمرة حتى الآن ويتواصلان بشكل يومي.

وقال سواريز: "منذ اليوم الأول لي كلاعب كرة قدم تواجدت زوجتي صوفي بجواري، عندما سجلت هدفي الأول والآن بعد تسجيلي هدفي رقم 500".

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وأضاف: "ميسي هو أكثر من منحني الفرص للتسجيل، لكن يجب أن أتذكر ألفيش وألبا أيضًا، وأظن أن هدفي بالكعب ضم مايوركا هو الأفضل، لكنني أملك العديد من الأهداف الرائعة مع أياكس وليفربول وأوروجواي أيضًا".

وأردف عن ليونيل: "هو لاعب عظيم، أنا على تواصل دائم معه ونتحدث عن الأمور الخاصة بكرة القدم ونعلق على بعض اللقاءات".

وأكمل عن مواطنه رونالد أراوخو: "هو لاعب جيد للغاية ولديه إمكانيات عظيمة، أخبرته أن يستمتع باللعب بجوار أفضل اللاعبين في العالم وأن يستغل تواجده في برشلونة".

وتطرق للحديث عن علاقته ببرشلونة: "أنا أشاهد جميع مباريات برشلونة، أنا أعشق ذلك الفريق، وتعجبني مشاهدة كرة القدم الجميلة، وأصدقائي هناك، وسأبقى ممتنًا طوال الوقت لهذا النادي".

جدير بالذكر أن سواريز يحتل المركز الثاني هذا الموسم في جدول هدافي الدوري الإسباني برصيد 19 هدفًا خلف ليونيل ميسي قائد برشلونة وبفارق أربعة أهداف للأخير صاحب الـ 23 هدفًا.