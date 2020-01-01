سوء الحظ يلازم باريس سان جيرمان .. حتى توماس توخيل يتعرض للإصابة

سوء الحظ لا يترك باريس سان جيرمان قبل مواجهته الصعبة في دوري أبطال أوروبا، والإصابات تصل لمديره الفني.

أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم عن تعرض مدربه الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق لإصابة مزدوجة في القدم.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن المدير الفني للفريق تعرض للإصابة في الكاحل بعدما تعرض للالتواء.

وأوضح البيان أيضًا أن الإصابة طالت مشط القدم، حيث كسر توخيل العظمة الخامسة فيه خلال تدريبات الفريق مساء الخميس.

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وكتب النادي في البيان: "توماس توخيل يعاني من التواء في الكاحل، مع كسر في العظمة الخامسة من مشط القدم خلال تدريبات مساء الأمس".

ويستعد باريس سان جيرمان في الوقت الحالي لمواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا ضمن مواجهات دور الـ 8 من البطولة.

ويعاني باريس سان جيرمان بالفعل من عدة إصابات في الوقت الحالي أبرزها الخاصة بالفرنسي كيليان مبابي، ولايفن كورزاوا وماركو فيراتي وغيرهم.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد وصل لدور الـ8 من البطولة بعدما تفوق على بوروسيا دورتموند في دور الـ 16.