قنبلة ألقى بها حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ حول مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق.

حميديتش أقر بوجود نية للبولندي بالرحيل عن البافاري الذي يتألق بين صفوفه ويحطم كل الأرقام القياسية منذ عام 2014.

ماذا قال حميديتش عن رغبة ليفاندوفسكي؟

أدلى البوسني حميديتش بتصريحات لشبكة سكاي سبورتس رفع بها درجة الجدل حيث قال: "أكد لنا روبرت ليفاندوفسكي أنه لا ينوي تمديد تعاقده مع الفريق وأنه يود المغادرة.. لكن الموقف واضح ولديه عقد حتى 2023".

وأضاف: "لا توجد أي مفاوضات مع أي نادٍ حاليًا بشأن ليفاندوفسكي".

هذه التصريحات تفتح الباب على مصراعيه أمام برشلونة الذي يعتزم اقتناص المهاجم البولندي في الميركاتو الصيفي.

النادي الكتالوني بات يعلم أن ليفاندوفسكي يستطيع البقاء لموسم واحد في بايرن ميونخ قبل القدوم بشكل مجاني في ظل تأكيدات العديد من التقارير بأن رغبة البولندي هي ارتداء قميص برشلونة.

استغلال البولندي لآخر رمق

ولكن بايرن ميونخ سيتعين عليه أن يستفيد من ليفاندوفسكي حتى آخر رمق، إما ببيعه بمبلغ يساوي قيمته الفنية في الموسم الجاري، أو بالاستفادة من أهدافه الغزيرة وخدماته الفنية لموسم إضافي.

ما بات مؤكدًا بعد تصريحات حميديتش أن أنباء الميركاتو الصيفي المقبل استقبلت رسميًا آخر الوافدين من الأهداف الساخنة، وهو هداف الدوري الألماني 6 مرات، روبرت ليفاندوفسكي.

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