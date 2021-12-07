سنة أولى دوري أبطال أوروبا .. هالير يقهر رقم رونالدو الخيالي

عادل الإيفواري سيباستيان هالير، مهاجم أياكس أمستردام، رقمًا تاريخيًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الحالي في بطولته المحببه دوري أبطال أوروبا.

وحدث ذلك بعد تسجيله هدفًا في فوز فريقه الهولندي اليوم أمام

سبورتينج لشبونة بنتيجة 4-2 في أخر مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

مهاجم وست هام السابق يعيش أفضل فتراته الكروية منذ أن انتقل إلى أياكس ويتصدر حاليًا قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 10 أهداف، بفارق هدف وحيد على البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



ما الرقم الذي حققه هالير؟



بهدفه اليوم في مرمى سبورتيج لشبونة، استطاع هالير من التسجيل

في المباريات الستة لأياكس في دور المجموعات هذا الموسم.



ليصبح أول لاعب أفريقي وثاني لاعب في التاريخ يسجل في جميع مباريات دور المجموعات، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فعل ذلك بقيمص ريال مدريد موسم 2017/2018.





من الأقرب لكسر هذا الرقم؟



النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لديه فرصة لمعادلة هذا الرقم إذا تمكن من التسجيل غدًا أمام برشلونة في أخر جولات بطولة دوري الأبطال.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق البافاري يضرب موعدًا أمام الفريق الكتالوني في مباراة مصيرية من أجل برشلونة للتأهل إلى الدور القادم من دوري أبطال أوروبا.



