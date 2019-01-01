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سمير نصري: التوقيع مع ويست هام أعادني للحياة

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Getty Images
سمير نصري يتحدث حول عودته لكرة القدم من جديد من بوابة ويست هام

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشف النجم الفرنسي سمير نصري أن توقيعه مع نادي ويست هام يونايتد كان بمثابة إعادة الحياة له مرة أخرى بعد فترة ابتعاد عن كرة القدم استمرت لـ 13 شهرًا.

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وكان ويست هام يونايتد قد أعلن قبل أيام عن انضمام النجم الفرنسي سمير نصري إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد أيام قليلة من فتح باب سوق الانتقالات الشتوية.

وشارك سمير نصري في مباراته الأولى مع فريقه الجديد أمس السبت أمام بيرمنجهام سيتي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن إطار دور الـ 64 من كأس الإتحاد الإنجليزي.

وبخصوص ذلك، عبر نصري عن سعادته بالعودة لممارسة كرة القدم من جديد من بوابة ويست هام، حيث قال إن الـ 13 شهرًا التي قضاهم بدون كرة القدم كانوا من أصعب ما واجه خلال مسيرته"

وأضاف: "العودة لممارسة كرة القدم كانت بمثابة العودة للحياة، أتطلع من أجل استعادة لياقتي والظهور بأفضل شكل ممكن خلال المرحلة المقبلة"  

يذكر أن ويست هام يونايتد عبر لدور الـ 32 في كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد تغلبه على بيرمنجهام سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

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