نصري: أتطلع لمواجهة أرسنال ووست هام سيكون ضمن الكبار

سمير نصري لاعب أرسنال السابق ووست هام الحالي يؤكد أن مستقبل فريقه في الدوري الإنجليزي مشرق للغاية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإسباني سمير نصري لاعب وست هام على شعوره بالسعادة لتواجده في صفوف الفريق اللندني، مشيرًا للمستقبل المشرق الذي ينتظر النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني لناديه وأكد خلالها أنه يتطلع لمواجهة فريق أرسنال.

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وقال نصري: "أنت تختار فريقًا ومشروعًا بسبب الطموح، وأعتقد أن وست هام لديه كل شيء ليكون واحد من الأندية الكبيرة، فالفريق لديه جودة كبيرة للغاية وإمكانيات تضعه في القمة".

وأضاف: "أنظر فقط للأسماء التي تعاقد معها الفريق، أدرسون لاعب مذهل وويلشر رائع، كذلك هو الحال مع يارمولينكو وتشيتشاريتو".

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وأكمل: "نحن محظوظون لأننا نلعب أمام 60 ألف مشجع في كل مباراة، الأمر مذهل أن تدخل لكل لقاء وتجد ذلك العدد من الجماهير التي تدعم الفريق".

واختتم تصريحاته: "أنا أتطلع لمواجهة أرسنال في المباراة المقبلة، الديربي أمامهم سيكون كبير وأنتظر أجواء أكثر جنونًا".