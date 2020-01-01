سمولينج يفتح النار على مانشستر يونايتد بسبب الطريقة التي رحل بها

يبدو أن ضحايا مانشستر يونايتد هم فقط جماهيره ولاعبيه

انتقد مدافع مانشستر يونايتد السابق كريس سمولينج الشياطين الحمر بسبب الطريقة التي تم بها التعامل مع انتقاله إلى روما من قبل إدارة الفريق الإنجليزي.

وبينما يعترف بأنه كان يعلم أن أيامه كانت معدودة تحت قيادة أولي جونار سولشاير، يرفض سمولينج الطريقة التي تم التعامل بها معه في أيامه الأخيرة.

ترك المدافع البالغ من العمر 30 عامًا طعمًا مريرًا في فمه بعد مغادرة يونايتد، حيث شعر أن النادي لم يقدم له الكثير من الوضوح فيما يتعلق بمستقبله على الرغم من وجود سنوات متبقية في عقده.

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بعد الانتهاء من فترة الإعارة الناجحة مع روما بنهاية الموسم الماضي، تم إخبار سمولينج فقط بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية للدوري الإنجليزي الممتاز أنه ليس مدرجًا في خطط النادي.

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ولم يترك مانشستر يونايتد أمام مدافعه الدولي الإنجليزي سوى القليل من الوقت للبحث عن مستقبله وتحديد خطوته التالية.

واعترف كريس سمولينج بأن الأيام التي قضاها تحت قيادة مدرب مان يونايتد أولي جونار سولشاير كان يعلم أنها ستنتهي قريبًا ولكنه لم يتم إخباره بذلك.

وأضاف: "لقد شعرت بالإحباط قليلاً، أولاً، كنت أود أن يتم إخباري في وقت سابق، وثانيًا، لم أتمكن من الذهاب إلا قبل يوم واحد أو ساعات قليلة فقط من إغلاق سوي الانتقالات في إيطاليا" .

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يذكر أن سمولينج قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بعدما قرر النادي الإنجليزي التمسك بخدمات فيل جونز وفيكتور ليندلوف والتعاقد مع هاري ماجواير في الصيف قبل الماضي.