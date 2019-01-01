سمولينج: نستطيع أن نؤذي برشلونة مثل باريس سان جيرمان

كريس سمولينج نجم دفاع فريق مانشستر يونايتد يؤكد على صعوبة مباراة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام نظيره برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كريس سمولينج نجم دفاع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على صعوبة لقاء فريقه القادم أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد وقع في مواجهة برشلونة بدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بالقرعة التي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية.

وجاءت تأكيدات سمولينج على صعوبة المباراة في تصريحات صحفية نقلها الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأكد خلالها أن فريقه قادر على تحقيق الفوز.

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وقال سمولينج: "في آخر خمسة أو ست أسابيع كنا نجد أنفسنا في مواجهات صعبة للغاية في كل البطولات، وواجهنا فرقًا كبيرة للغاية أمثال تشيلسي، وتوتنهام وباريس سان جيرمان".

وأضاف عن المباراة أمام برشلونة: "واجهنا فرقًا من كل الأنواع، وعلمنا أننا نستطيع أن نواجه تلك الفرق وأن نتسبب في الأذى لهم".

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جدير بالذكر أن برشلونة كان قد صعد لدور الـ 8 بعد الفوز على ليون بخمسة أهداف لهدف في لقاء الإياب، بينما حقق مانشستر يونايتد عودة تاريخية بثلاثة أهداف نظيفة على باريس سان جيرمان في فرنسا.