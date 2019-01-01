سمولينج: سولشار يستحق الاستمرار في تدريب مانشستر يونايتد

مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينج يؤيد مدربه أولي جونار سولشار في الاستمرار في منصبه

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر كريس سمولينج مدافع فريق مانشستر يونايتد عن دعمه لمدربه أولي جونار سولشار، مؤكدًا على أن الأخير يستحق الاستمرار في منصبه بعد نهاية الموسم.

ويتولى النرويجي سولشار منصب المدير الفني للشياطين الحُمر بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، وذلك خلفًا للمدرب البرتغالي المقال في ديسمبر الماضي جوزية مورينيو.

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رغم تحسن نتائج الفريق في البريميرليج مع سولشار، إلا أنه تلقى الهزيمة في أول اختبار أوروبي له يوم الثلاثاء الماضي أمام فريق باريس سان جيرمان بثنائية مقابل لا شيء، في المباراة التي استضافها ملعب أولدترافورد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

سولشار الذي فاز في إحدى عشرة مباراة من أول اثنتي عشرة مباراة مع مانشستر يونايتد لقى الدعم من مدافعه كريس سمولينج الذي قال: "نحن سعداء بما نقدمه مع سولشار، أنا أرى ما كان يحدث أيام وجود سير أليكس فيرجسون يعود مع سولشار، لقد أعاد للاعبين إيمانهم بأنفسهم، يقول لنا أنتم أفضل اللاعبين لذلك مانشستر يونايتد جلبكم، لقد أعاد الثقة للجميع".